Udaremniliśmy oszustwo na blisko 700 tysięcy złotych! Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niewiele brakowało, a jeden z hotelarzy padłby kolejną ofiarą oszustwa metodą na „policjanta”. Mężczyzna, mając przeświadczenie, że jego pieniądze są zagrożone, wykonał przelewy na łączną kwotę blisko 700 tysięcy złotych. Na szczęście szybko się opamiętał i zadzwonił do banku i na policję. Pieniądze udało się zablokować. Apelujemy o ostrożność!

To już kolejna w ostatnim czasie próba oszustwa metodą na „policjanta”, gdzie sprawcy próbują wyłudzić bardzo duże kwoty pieniędzy. Tym razem jeden z przedsiębiorców otrzymał telefon od rzekomego policjanta, który poinformował go o planowanej przez przestępców próbie włamania na konto bankowe. Mężczyzna, by chronić swoje pieniądze, miał wykonać przelew na wskazany rachunek techniczny.

Mężczyzna uwierzył w historię fałszywego policjanta i wykonał wszystkie polecenie. Na szczęście szybko zorientował się, że to oszustwo. Dlatego od razu zadzwonił do banku i skontaktował się z komisariatem 5. Policji w Lublinie. Do czynności włączono również policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Szybkie działania pozwoliły zatrzymać realizacje przelewu. Obecnie trwają poszukiwania osób stojących za tą próbą wyłudzenia pieniędzy.

Przypominamy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy. Nie informujemy o szczegółach prowadzonych przez nas spraw. Jeżeli, ktoś otrzyma telefon od osoby podającej się za policjanta, która próbuje namówić nas do przekazania oszczędności, to może być pewny, że to oszustwo!