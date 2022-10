Ostrołęccy policjanci ruszyli na pomoc, by ratować schorowanego mężczyznę, który się dusił Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego wyważyli okno, aby pomóc mężczyźnie, który pilnie potrzebował pomocy medycznej. Mundurowi udrożnili 59-latkowi drogi oddechowe, następnie ułożyli go w pozycji bocznej bezpiecznej i monitorowali funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

W środę, 5 października 2022 r. po południu dyżurny otrzymał informację, że samotnie mieszkający mężczyzna w jednym z mieszkań na terenie Ostrołęki nie otwiera drzwi. Po chwili pod wskazanym adresem byli policjanci z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego, którzy również zastali zamknięte drzwi, których nikt pomimo pukania nie otwierał. Ze środka mieszkania nie było słychać żadnych odgłosów, jednak policjanci postanowili sprawdzić dokładnie sytuację.

W tym celu weszli na parapet, aby przez okno sprawdzić, czy w mieszkaniu znajdują się jakieś osoby. W pewnym momencie w jednym z pokoi mundurowi zauważyli mężczyznę leżącego na łóżku na wznak.

Widząc realne zagrożenie życia mężczyzny policjanci wypchnęli okno do pokoju i podbiegli do mężczyzny i udrożnili mu drogi oddechowe, następnie ułożyli go w pozycji bocznej bezpiecznej. Następnie monitorowali jego czynności życiowe do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia.

Na szczęście w tej sytuacji pomoc dotarła na czas i udało się uratować życie mężczyzny.

(KWP w Radomiu / sc)