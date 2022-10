Dzielnicowi zatrzymali „przebierańca” Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna przebrany za kobietę od kilku dni śledził 38 letnią mieszkankę Lublina. Po tym zgłoszeniu dzielnicowa z 7. komisariatu przychodziła codziennie o 4.30 z kolegami do służby i obserwowała okolicę. Mężczyzna nie spodziewał się zatrzymania. Czekał na upatrzoną wcześniej 38-latkę. Miał przy sobie damskie buty na obcasie. Wczoraj zatrzymany 45 latek w prokuraturze usłyszał zarzuty uporczywego nękania, za co grozi mu do 8 lat więzienia.

Zgłoszenie w tej sprawie policjanci z 7. komisariatu otrzymali w ubiegłym tygodniu. Z relacji zgłaszającej 38-latki wynikało, że od kilku dni jest śledzona przez mężczyznę przebranego za kobietę. Mieszkanka Lublina oświadczyła, że do tych zdarzeń dochodzi wcześnie rano, gdy idzie do pracy. Mężczyzna nie zaczepiał jej. Jednak swoim zachowaniem wzbudził poczucie zagrożenia.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z 7. komisariatu. W działania włączyła się również dzielnicowa z rejonu, gdzie dochodziło do tych incydentów młodszy aspirant Katarzyna Steć. Policjantka wspólnie z kolegami z rewiru dzielnicowych przez ostatnie dni codziennie przychodziła na 4.30 do służby. Mundurowi obserwowali okolicę wąwozu w oczekiwaniu na ponowne pojawienie się sprawcy. Jak się okazało, we wtorek został namierzony. Mężczyzna czekał na upatrzoną wcześniej 38-latkę. Był kompletnie zaskoczony zatrzymaniem. W reklamówce miał damskie buty na obcasie. Natomiast podczas przeszukania w miejscu jego zamieszkania policjanci odnaleźli inne elementy damskiej garderoby.

W środę, 5 października 2022 r. 45-letni mieszkaniec Lublina został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe, gdzie usłyszał zarzuty. Decyzją śledczych trafił pod dozór policji. Mężczyzna ma również zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Za uporczywe nękanie grozi mu do 8 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / sc)