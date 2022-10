Grzybiarze nie mogli wyjść z lasu. Drogę wskazali im policjanci Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do gorzowskich policjantów zadzwonił mężczyzna, który wraz z innymi dorosłymi i dzieckiem miał problem, by wyjść z lasu. Grzybiarze zostali szybko zlokalizowani przez policjantów, którzy z wodą pospieszyli na pomoc. Wszyscy zostali doprowadzeni przez mundurowych do samochodu. Wybierając się na grzyby pamiętajmy o dobrej organizacji i bezpieczeństwie.

Problemy z wyjściem z lasu miała grupa 5 osób, która w środę, 5 października 2022 r. na grzyby wybrała się w okolice Łośna. Nie mogli znaleźć drogi powrotnej do auta, dlatego słusznie postanowili skontaktować się ze służbami. Informacja dotarła do gorzowskiego dyżurnego. Na miejsce zostali wysłani policjanci, którzy doskonale orientowali się w terenie. Funkcjonariusze ruszyli z wodą do zagubionych. Już po kilkunastu minutach policjanci odnaleźli pięć osób, w tym kilkuletnie dziecko. Mundurowi gorzowskiej komendy nie mieli problemu, by doprowadzić ich do auta. Na szczęście mieli ze sobą telefon, a o kłopotach ze znalezieniem drogi powiadomili, kiedy było jeszcze widno. To spowodowało, że ich odnalezienie nie było dla doświadczonych policjantów trudne.

Sezon na grzyby w pełni i podobne sytuacje mogą się powtarzać. By nie doszło to tragedii odpowiednio się do wyjścia do lasu przygotujmy i zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Nie wychodźmy samodzielnie, dotyczy to zwłaszcza seniorów. Idąc przez las miejmy ze sobą kontakt wzrokowy, Zabierzmy ze sobą naładowany telefon. Gdy tylko pojawi się podejrzenie, że ktoś z naszych bliskich nie jest w stanie wyjść samodzielnie z lasu, skontaktujmy się ze służbami. Poszukiwania po zmierzchu są bardzo trudne, dlatego nie należy zwlekać z poinformowaniem służb.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)