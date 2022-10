„Wielki Jakuszycki Szlem” zdobyty przez Zastępcę Komendanta oławskiej jednostki Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawność fizyczna i dyscyplina to bardzo ważne czynniki towarzyszące służbie policjanta, które również przydają się po niej. Zwłaszcza, kiedy uprawia się sport. I właśnie takimi cechami wykazał się nadkomisarz Wojciech Maćkowski, który na co dzień jest Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, a kiedy tylko kończy służbę, wtedy zmienia mundur na strój sportowy i rusza na trening. Komendant może pochwalić się zdobyciem w 2022 roku Wielkiego Jakuszyckiego Szlema.

fot. Bieg Piastów



Jest to specjalne trofeum przeznaczone, jak piszą sami organizatorzy, dla najwierniejszych i najtwardszych uczestników zawodów. Wielkiego Jakuszyckiego Szlema zdobywa ten, kto w danym roku ukończy Bieg Piastów, Letni Bieg Piastów i Rowerowy Bieg Piastów na najdłuższych dystansach.

Pierwszy bieg narciarski na dystansie 50 kilometrów odbył się 5 marca. Brało w nim udział aż 1500 uczestników. Nie wszyscy dojechali do mety, jednak funkcjonariuszowi z Oławy przyszło to bez większego problemu. Kilka miesięcy później komendant wystartował w sierpniowym ultramaratonie na dystansie 51 kilometrów. Ten bieg nie należał do najłatwiejszych, lecz i tym razem udało się osiągnąć metę z dobrym czasem.



Ostatnie zawody, tym razem rowerowe na dystansie 61 km, odbyły się 24 września. Na starcie wśród 920 zawodników był też nadkomisarz Maćkowski. Dzięki temu ostatniemu startowi udało mu się zdobyć Wielki Jakuszycki Szlem, który wymaga od zawodników ukończenia wszystkich trzech wspomnianych biegów.

Symbolicznym trofeum potwierdzającym zdobycie Wielkiego Jakuszyckiego Szlema była statuetka, wręczana uroczyście na podium po zakończeniu Rowerowego Biegu Piastów.

Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji z Oławy gratulujemy trofeum i życzymy kolejnych, nie tylko sportowych, sukcesów.

mł. asp. Krzysztof Marcjan

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: KPP w Oławie