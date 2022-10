Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co Dolnoślązacy zgłaszają najczęściej? Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowoczesna platforma wymiany informacji – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, już na dobre zagościła w świadomości Dolnoślązaków. Mapa ruszyła 5 października 2016 roku. O czym mieszkańcy naszego regionu informują najczęściej? W czołówce zgłaszanych problemów jest przekraczanie prędkości oraz nieprawidłowe parkowanie. Mapa pozwala policjantom diagnozować lokalne problemy oraz eliminować zagrożenia bezpieczeństwa. Realnie wpływa to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców całego Województwa Dolnośląskiego.

Od początku tego roku Dolnoślązacy wprowadzili do KMZB ponad 30 tysięcy zgłoszeń. Najwięcej z nich, bo aż kilka tysięcy, dotyczyło przypadków przekraczania dozwolonej prędkości. Na drugim miejscu zgłaszano nieprawidłowe parkowanie. Mieszkańcy regionu nanosili również na Mapę miejsca, w których osoby spożywają alkohol oraz miejsca z niewłaściwą infrastrukturą drogową oraz grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją.



W całym roku mieszkańcy Dolnego Śląska nanoszą na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń. Wszystkie są przez policjantów sprawdzane. To ogromna liczba lokalnych małych i większych problemów. Dzięki zgłoszeniom z Mapy policjanci dowiadują się, co jest najbardziej uciążliwe dla społeczności lokalnej, gdzie mieszkańcy mają problem z nieprawidłowo parkującymi pojazdami, gdzie notorycznie przekraczana jest prędkość, gdzie gromadzą się osoby bezdomne lub ktoś urządził dzikie wysypisko śmieci. Teraz każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. Naniesienie zgłoszenia zajmuje mniej niż minutę. Na stronie Mapy należy zlokalizować swoją miejscowość i konkretną ulicę lub punkt z problemem. Na naniesionym znaczniku wybrać jedną z kategorii zagrożenia i gotowe. W Mapie pojawiły się nowe funkcjonalności, teraz można zamieścić dodatkowy opis czy przesłać zdjęcie. Wszystko jest intuicyjne i proste w obsłudze.

Pamiętajmy o tym, że Mapa służy do zgłaszania uciążliwych, powtarzających się przypadków naruszenia przepisów. Nie należy tam zgłaszać przypadków incydentalnych, a tym bardziej takich, które wymagają pilnej interwencji. Zgłoszenie KMZB nie zastępuje pilnej potrzeby interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

(KWP we Wrocławiu / kp)