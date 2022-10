Ostrowieccy policjanci odnaleźli zaginionego grzybiarza Data publikacji 07.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkim działaniom i dużemu zaangażowaniu mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziony został 75-letni mężczyzna. Ostrowczanin wczoraj zgubił się w lesie podczas grzybobrania. Mundurowi odnaleźli go w kompleksie leśnym na pograniczu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, niespełna trzy godziny od zgłoszenia. Stróże prawa udzielili seniorowi pierwszej pomocy i przekazali pod opiekę rodzinie.

Wczoraj kilka minut przed godziną 20.00 dyżurny ostrowieckiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 75-letniego mężczyzny. Z przekazanych informacji od członków rodziny wynikało, że senior o godzinie 7.00 wyjechał na rowerze z domu z zamiarem udania się na grzybobranie w kierunku Nowej Dębowej Woli. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna nie posiadał przy sobie telefonu. Zaniepokojona rodzina, obawiając się o zdrowie 75-latka, który pomimo zapadającego zmroku nie wrócił do domu postanowiła o jego zaginięciu poinformować ostrowieckich stróżów prawa. Jak zawsze policjanci sprawę potraktowali bardzo poważnie. Nie chcąc dopuścić do tragedii natychmiast rozpoczęto poszukiwania 75-letniego grzybiarza. Między innymi mundurowi udali się na teren kompleksu leśnego wskazanego przez najbliższych zaginionego, gdzie w poszukiwaniu „przeczesywali” las. Niespełna trzy godziny od zgłoszenia policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, na pograniczu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego znaleźli seniora. Mężczyzna stracił orientację i nie potrafił znaleźć drogi powrotnej do domu. Stróże prawa udzielili mu pierwszej pomocy i przekazali pod opiekę rodzinie.

Apelujemy!

Okres jesienny to czas, kiedy w poszukiwaniu, najlepszych grzybów” zapuszczamy się w odległe i nie do końca znane nam rejony. Dlatego też musimy być do tego przygotowani. Zabierzmy ze sobą ciepłe ubranie, jedzenie oraz termos z ciepłą herbatą. Koniecznym elementem, który zabieramy powinien być także telefon! Dzięki temu, jeśli się zgubimy, będziemy mogli wezwać pomoc. Przekażmy te informacje seniorom z naszej rodziny i dopilnujmy ich, aby się do tego stosowali. Podeszły wiek, pogoda czy zmęczenie mogą sprawić, że nie będziemy w stanie odnaleźć drogi do domu, nawet z pozoru znanego nam miejsca. Nie zwlekajmy też w tego typu sytuacjach z powiadamianiem służb ratunkowych. Alarmujmy od razu, każda minuta może być bardzo cenna podczas akcji poszukiwawczych.