Odprowadzili dziewczynkę do domu. Podziękowania od matki dziecka dla Policjantów Data publikacji 07.10.2022 Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III wpłynęły podziękowania od matki dziecka dla policjantów. Niepełnosprawna dziewczynka wyszła z domu bez wiedzy rodziców. Odnaleźli ją policjanci.

Zdarzenie miało miejsce 20 września. Po godzinie 19:00 do Komisariatu Policji Warszawa Włochy zadzwoniła kobieta informując, że jej niepełnosprawna córka wyszła z domu bez jej wiedzy. Dyżurny natychmiast skierował funkcjonariuszy do poszukiwań. Mundurowi po kilku minutach na skrzyżowaniu ulic Chrościckiego i Rybnickiej zauważyli dziewczynkę, próbującą wsiąść do autobusu. Okazało się, że jest to zaginione dziecko.

Policjanci wykazali się niezwykłą czujnością i niesamowitym podejściem do niepełnosprawnej dziewczynki. Mama dziecka skierowała do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III podziękowania dla mł. asp. Tomasza Sosnowskiego i posterunkowego Wojciecha Karpowicza. Dzięki wzorowym działaniom naszych funkcjonariuszy dziewczynka bezpiecznie wróciła do domu.

(KSP / sc)