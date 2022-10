Policjanci zatrzymali taksówkarza pod wpływem narkotyków Data publikacji 07.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pasażerowie taksówki, gdy tylko wysiedli z auta natychmiast zaalarmowali policjantów o podejrzanym zachowaniu kierowcy. Funkcjonariusze zatrzymali wskazany samochód na jednej z ulic miasta. Przeprowadzone wstępne testy potwierdziły przypuszczenia. Mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i teraz poniesie tego konsekwencje.

Wczoraj (6.10.2022) policjanci z wydziału prewencji komendy w Świeciu podjęli interwencję wobec kierowcy jednej z korporacji taksówkarskich w centrum miasta. Mundurowi, chwilę wcześniej, otrzymali zgłoszenie, że kierowca vw tourana, który przewoził pasażerów, dziwnie się zachowuje. Zatrzymany do kontroli na ul. Wojska Polskiego mężczyzna był nerwowy. Policjanci podejrzewali, że może być pod wpływem narkotyków. Przeprowadzone badania potwierdziły te przypuszczenia. W jego organizmie była obecna amfetamina. 31-latek był już wcześniej karany za posiadanie środków odurzających.

Ponadto podczas kontroli osobistej, w kieszeni bluzy, policjanci znaleźli słoik z białym proszkiem. Blisko 36 gramów zabezpieczonej substancji trafi do badań.

31-latek został przewieziony do miejscowej komendy, gdzie wykonano z nim czynności. Kierowca taksówki długo nie poprowadzi żadnego pojazdu, ponieważ mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Jeśli badanie krwi potwierdzi obecność narkotyku w organizmie mężczyzny odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Policjanci apelują!

Jeśli widzisz, że zachowanie kierującego pojazdem wskazuje na to, że może on być nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków nie lekceważ tego i natychmiast powiadom policję. Być może uratujesz komuś zdrowie, a nawet życie.

(KWP w Bydgoszczy / kp)