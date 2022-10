Policjant po służbie pomógł seniorowi

Policjant z Niska wracając po służbie do domu, zauważył mężczyznę idącego w kierunku rzeki San. Zachowanie seniora wskazywało, że jest on zdezorientowany, dlatego zatrzymał się, aby sprawdził czy nie potrzebuje on pomocy. Jak się okazało, 80-latek wyszedł z domu i nie był w stanie sam wrócić. Mężczyzna cały i zdrowy został przekazany swoim bliskim.