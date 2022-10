Kierowca Maserati w jednej chwili uzbierał 24 punkty karne. Nieodpowiedzialną jazdę w porę zakończyli policjanci

Wysoki mandat oraz 24 punkty w zaledwie kilkanaście sekund, to konsekwencje za złamanie przepisów drogowych przez kierowcę Maserati. 44-latek nie dostosował się do zakazu wyprzedzania i przekroczył dopuszczalną prędkość. Takie zachowanie w połączeniu z nowymi przepisami karane jest znacznie większą ilością punktów karnych. Konsekwencje dla kierowcy sportowego auta, to mandat w kwocie 1800 złotych i 24 punkty karne. Nagranie z tej sytuacji daje do myślenia: czy warto się spieszyć? Odpowiedz jest chyba jednoznaczna.