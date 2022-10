Dyżurny i patrol policji pomogli grzybiarzom odnaleźć się w lesie Data publikacji 07.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Rypina otrzymali informację o zagubionym małżeństwie, które wyszło na grzyby i straciło orientację w terenie. Na szczęście oboje mieli ze sobą telefony. Dzięki temu, że policjanci mogli utrzymywać z nim kontakt szybko udało się ich odnaleźć. Funkcjonariusze, co roku pomagają grzybiarzom wrócić do domu, dlatego na wyprawę do lasu warto dobrze się przygotować, żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

W czwartek, 6 październia 2022 roku w godzinach południowych, do dyżurnego rypińskiej policji dodzwoniła się zaniepokojona kobieta. Z jej relacji wynikało, że wspólnie z mężem przyjechała do lasu na grzyby na terenie gminy Rogowo. Niestety w pewnym momencie oboje stracili orientacje. Jej jednak udało sie dotrzeć do samochodu, ale jej 74-letniemu mężowi, który ma problemy zdrowotne już nie. Na szczęście oboje mieli telefony komórkowe.

Dyżurny dokładnie wypytał zgłaszającą skąd i którą drogą małżeństwo dojechało do lasu. Następnie, w rozmowie z zagubionym 74-latkiem ustalił, że on nadal się tam znajduje, a jedynym charakterystycznym punktem w jego okolicy są linie wysokiego napięcia. Policjant polecił mężczyźnie stać w jednym miejscu i wysłał tam policjantów z „patrolówki".

Funkcjonariusze najpierw dotarli do zgłaszającej. Ustalili dokładnie, w którym kierunku oddalił się mężczyzna i skontaktowali się z nim telefonicznie. Z rozmowy wynikało, że 74-latek może znajdować się bardzo daleko, ponieważ nie słyszał nawet sygnałów dźwiękowych, wydanych przez policjantów. Jeden z funkcjonariuszy skierował się do lasu i idąc wzdłuż linii wysokiego napięcia dopiero po przejściu kilku kilometrów odnalazł zagubionego mężczyznę. 74-latek był zmęczony i zdenerwowany, na szczęście nie potrzebował pomocy medycznej. Po chwili dojechał również radiowóz, który dowiózł mężczyznę do czekającej żony.

Policjanci radzą, że wybierając się na grzybobranie musimy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim należy zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. Najlepiej też nie wybierać się do lasu samotnie, zwłaszcza gdy słabo znamy teren. Zadbajmy o odpowiednią odzież, bo warunki atmosferyczne w jesiennym czasie potrafią gwałtownie się zmienić. Elementy odblaskowe także mogą ułatwić odnalezienie zagubionej osoby.

(KWP w Bydgoszczy / sc)