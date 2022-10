Uśmiech dziecka - najlepszym podziękowaniem dla policjantów Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci nie przestają pomagać. Każdego dnia gotowi są nieść pomoc i angażują się w różne akcje charytatywne. Tym razem funkcjonariusze we współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca zorganizowali zbiórkę dla „Domu Matki i Dziecka” w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Wszystko po to, aby na twarzach dzieci zagościł uśmiech - bo jak zaznaczyli, widok uśmiechniętego dziecka jest bezcenny.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wykazali się wspaniałą inicjatywą i kolejny raz wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca, wolontariuszką Eweliną Wawrzyńczyk, Dyrektorem GOK Grzegorzem Zwaryczem oraz inicjatywą „Niezawodni” zorganizowali zbiórkę zabawek, ubranek oraz środków higieny dla maluszków przebywających w „Domu Matki i Dziecka” w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Kobiety odbywające tam karę pozbawienia wolności mogą przebywać ze swoim dzieckiem do 3 roku życia. Izolacja nie pozwala na osiągnięcie takiej swobody oraz realizacji potrzeb maluszków. Te dzieci potrzebują dobrego serca i wsparcia. Policjanci chcąc umilić im pobyt postanowili chociaż na chwilę pomóc im przenieść się w dziecięcy świat i zapomnieć o tym, że są odizolowane od rodziny i rówieśników. Ten drobny gest wywołał u dzieci chwilę radości, a na ich buziach pojawił się promienny uśmiech. Dzieci bardzo ucieszyły się na widok zabawek. Cieszymy się, że te drobiazgi pozwoliły najmłodszym na chwilę zapomnienia w tym trudnym dla nich czasie.

Zróbmy co w naszej mocy, by dzieci pomimo niesprzyjających okoliczności, miały powód do radości!!!

