Policjanci ewakuowali mieszkańców z płonącego budynku Data publikacji 10.10.2022 Stróże prawa z II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pełniący służbę patrolową w dzielnicy Bałuty zauważyli, że z jednego z budynków mieszkalnych wydobywa się dym. Policjanci wiedząc, że w bloku mieszka wiele rodzin, którym może grozić niebezpieczeństwo, postanowili natychmiast działać. W ewakuacji lokatorów pomogła im funkcjonariuszka z ich jednostki, która będąc na urlopie jako jedna z pierwszych zauważyła pożar.

7 października 2022 roku, około godziny 16.00, dzielnicowi z I Rewiru pełniący służbę patrolową na terenie dzielnicy Bałuty zauważyli dym, który wydobywał się z jednego z budynków przy ulicy Traktorowej. Funkcjonariusze wiedząc, że mieszkańcom grozić może realne niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, postanowili natychmiast działać. Idąc do bloku, w którym doszło do pożaru stróże prawa spotkali koleżankę ze swojej jednostki ( z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii), która miała akurat urlop. Policjantka postanowiła pomóc kolegom w ewakuacji mieszkańców. W efekcie działań mundurowych z bloku wyprowadzone zostały zagrożenia osoby. Po wezwaniu na miejsce jednostki straży pożarnej ogień został ugaszony.

W efekcie przeprowadzonych działań ratowniczych jednej z osób udzielona została pomoc przez załogę karetki ratunkowej. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii.

(KWP w Łodzi / mw)