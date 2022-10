Szczęśliwy finał poszukiwań 71-latka Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim zgłoszono zawiadomienie o zaginięciu 71-latka. Z uwagi na stan zdrowia ostrowczanina natychmiast w jednostce ogłoszono alarm. Wezwano wszystkich policjantów, aby w akcji poszukiwawczej wykorzystać maksymalne siły i środki. Jeden z funkcjonariuszy, który odpowiedział na wezwanie, już w trakcie dojazdu do jednostki uważnie obserwował otoczenie, wypatrując poszukiwanego seniora. Udało mu się bowiem w miejscowości Maksymilianów. Funkcjonariusz zauważył idącego chodnikiem mężczyznę, przypominającego rysopisem zaginionego. Po chwili okazało się, że był to poszukiwany senior. Po konsultacji medycznej 71-latek cały i zdrowy powrócił do placówki opiekuńczej.

W niedzielę, 9 października 2022 roku kilka minut przed godziną 18.00 dyżurny ostrowieckiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 71-latka. Informację tę przekazali pracownicy jednej z placówek opiekuńczych w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zamieszkuje senior. Z relacji zgłaszających wynikało, że mężczyzna około godziny 16.30 wyszedł do pobliskiego kompleksu leśnego i do chwili obecnej nie powrócił.

Jak ustalili mundurowi, stan zdrowia 71-latka nie pozwala mu na samodzielne funkcjonowanie, a dłuższy pobyt bez opieki stwarza zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Po uzyskaniu tych informacji natychmiast w komendzie podjęto decyzję o ogłoszeniu alarmu i rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Wezwano wszystkich policjantów, aby w działaniach wykorzystać maksymalne siły i środki. Jeden z funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego, który odpowiedział na wezwanie, już w trakcie dojazdu do jednostki uważnie obserwował otoczenie, wypatrując poszukiwanego seniora. Stróż prawa w miejscowości Maksymilianów zwrócił uwagę na idącego chodnikiem mężczyznę, który rysopisem przypominał 71-latka. Było to około 6 kilometrów od miejsca zaginięcia. Okazało się, że był to zaginiony ostrowczanin. Senior po konsultacji medycznej cały i zdrowy wrócił do placówki. Dzięki szybkim działaniom i zaangażowaniu wszystkich ostrowieckich policjantów akcja zakończyła się sukcesem.

Pamiętajmy, aby nigdy nie wahać się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby. W takich sytuacjach liczy się każda minuta.

(KWP w Kielcach / sc)