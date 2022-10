Lęborski policjant udowodnił, że na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego stoi się również po służbie Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant lęborskiej drogówki w czasie wolnym od służby rozpoznał w kierowcy jadącego przed nim forda mężczyznę, który miał cofnięte uprawnienia i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusz powiadomił patrol ruchu drogowego, wyprzedził forda i zablokował mu swoim autem drogę, uniemożliwiając dalszą jazdę.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 09.10.2022 rok, po południu w gminie Wicko. Mł. asp. Sławomir Parulski jadąc samochodem w czasie wolnym od służby, zauważył forda fiestę, za kierownicą którego siedział znany mu z wcześniejszych interwencji 48-latek z gminy Nowa Wieś Lęborska. Policjant wiedział, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia. Nie spuszczając go z oczu powiadomił funkcjonariuszy ruchu drogowego i kontynuował jazdę za fordem, a gdy w Chrabrowie policyjny patrol do niego dojechał, wyprzedził forda, i spowalniając jazdę zmusił go do zatrzymania się. Kierowca już nie miał drogi odwrotu, bo została zablokowana przez radiowóz. Mundurowi wylegitymowali kierowcę i potwierdzili, że nie ma prawa prowadzić samochodu z wymienionych powodów. Ponadto okazało się, że jego auto nie zostało poddane aktualnym badaniom technicznym. Policjanci odholowali samochód 48-latka.

Wkrótce 48-latek usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu, pomimo cofniętych uprawnień i wbrew sądowemu zakazowi. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

To już kolejna w ciągu tygodnia sytuacja, w której lęborscy policjanci poza służbą interweniowali wobec nieodpowiedzialnych kierowców. Przypominamy, że w niedzielę 2 października br. funkcjonariuszka referatu patrolowo – interwencyjnego uniemożliwiła na terenie powiatu wejherowskiego jazdę mężczyźnie, który miał w organizmie około 2,5 promila alkoholu.

(KWP w Gdańsku / mw)