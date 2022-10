Dzięki reakcji mieszkańców i interwencji policjantów pomoc dotarła na czas Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zbliża się okres roku, który może być szczególnie groźny dla osób bezdomnych i nieporadnych życiowo, pozostających bez opieki i zagrożonych wychłodzeniem. Jak co roku policjanci są przygotowani, by interweniować i pomagać takim osobom. Tak jak miało to już miejsce w Ełku. Po nocnym zgłoszeniu od mieszkańców o leżącym w zaroślach mężczyźnie policjanci przewieźli go do komendy, aby tam w cieple bezpiecznie spędził noc i wytrzeźwiał. Nie bądźmy obojętni wobec osób zagrożonych niskimi temperaturami – jeden telefon może uratować komuś życie. Pomocne będzie też skorzystanie z możliwości, jaką daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Ełccy policjanci podjęli interwencję po tym, jak pod numer alarmowy zadzwoniła zaniepokojona osoba z informacją, że nocą w krzakach przy chodniku w Ełku leży mężczyzna. Temperatury w nocy bywają już niskie, więc może to zagrażać zdrowiu i życiu osób pozostających na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony przed zimnem. Okazało się, że w tym przypadku był to nietrzeźwy 66-latek. Mężczyzna znalazł się w trudnej sytuacji i nie miał gdzie się podziać. Po badaniach lekarskich policjanci przewieźli go do komendy, gdzie bezpiecznie spędził noc. Po doraźnej pomocy 66-latek uzyskał informacje o noclegowniach i miejscach, w których może znaleźć pomoc i schronienie w takich sytuacjach.

Podobne zdarzenia nasilają się w okresie jesienno – zimowym, kiedy zmieniają się warunki pogodowe i spada temperatura. Mimo stale prowadzonych patroli miejsc zagrożonych, funkcjonariusze nie są w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego tak ważna jest pomoc i przekazywanie informacji od mieszkańców. Zwracamy się z prośbą – jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku czy śpiącego na ławce, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić wychłodzenie. Wystarczy jeden telefon lub jedno kliknięcie i można uratować komuś życie.