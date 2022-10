Nie zatrzymał się do kontroli i próbował potrącić policjanta Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z krakowskiego oddziału prewencji zatrzymali po pościgu obywatela Niemiec. Kierowca hondy nie zatrzymał się do kontroli i uciekając próbował potrącić policjanta. 33-latek swoją niebezpieczną jazdę zakończył na drzewie. Grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W nocy z czwartku na piątek 6 na 7 października 2022 roku policjanci z krakowskiego oddziału prewencji zauważyli w rejonie Juszkowego Grodu hondę. Mundurowi przy użyciu latarki z czerwonym światłem polecili kierowcy zatrzymać pojazd. Wówczas mężczyzna po chwilowym zwolnieniu, chcąc uniknąć kontroli, gwałtownie przyspieszył jadąc wprost na policjanta. Funkcjonariusz, aby uniknąć potrącenia odskoczył w bok. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kilka kilometrów dalej kierowca hondy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.

Okazało się, że samochodem kierował 33-letni obywatel Niemiec. Mężczyzna tłumaczył swoją ucieczkę obawą przed Policją. 33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza i niezatrzymania się do kontroli. Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / sc)