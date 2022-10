Szczęśliwy finał poszukiwań 36-letniego grzybiarza Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci wspólnie ze strażakami z OSP, ratownikami z GOPR i Strażą Leśną poszukiwali 36-letniego grzybiarza. 7 października bieżącego roku mieszkaniec powiatu karkonoskiego wyszedł z domu do lasu na grzyby i nie wrócił. Nie było z nim żadnego kontaktu – mężczyzna nie posiadał ze sobą telefonu komórkowego. Około godziny 23:00 poszukiwanego grzybiarza wychodzącego z lasu zauważyli policjanci jeleniogórskiej drogówki. Funkcjonariusze odwieźli go do miejsca zamieszkania.

7 października bieżącego roku, kilkanaście minut po godzinie 15:00, jeleniogórscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 36-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna tego dnia wyszedł około godziny 11:00 do lasu na grzyby i nie wrócił do domu. Nie było z nim żadnego kontaktu - nie zabrał on ze sobą telefonu komórkowego. Rodzina grzybiarza była zaniepokojona, ponieważ wujek, z którym był on na grzybobraniu, wrócił do domu około godziny 13:00, a mężczyzny nadal nie było.



Jeleniogórscy policjanci wraz z ratownikami GOPR, strażakami z OSP i strażnikami leśnymi przez kilka godzin w lesie i okolicach Komarna szukali zaginionego.



Jeden z patroli policyjnych, około godziny 23:00, zauważył wychodzącego z lasu mężczyznę, którym okazał się poszukiwany grzybiarz. 36-latek oświadczył, że zgubił się w lesie. Mundurowi odwieźli go do domu.



Funkcjonariusze apelują i przypominają mieszkańcom Dolnego Śląska o zabieraniu ze sobą telefonu komórkowego, gdy wybierają się do lasu na grzyby czy spacer. Niestety często osoby wychodzą do lasu w pojedynkę, przeceniając swój zmysł orientacji w terenie i nie zawsze znają obszar, po którym się przemieszczają. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, które mogą zakończyć się tragicznie, policjanci apelują o rozsądek, rozwagę, większą wyobraźnię i przestrzeganie kilka podstawowych rad:

nie wybierajmy się do lasu w pojedynkę,

nie oddalajmy się od osób, z którymi jesteśmy na grzybobraniu. Pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym,

zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy,

kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, albo nawet oznaczajmy je tak, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy,

oceńmy realnie swoje możliwości i czas jaki zamierzamy spędzić w lesie,

jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów, stacji czy przystanków kolejowych,

nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk