Porwanie, obława i areszt Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dąbrowscy policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o zabór pojazdu, pozbawienie wolności i inne czyny na szkodę mieszkańca gminy Dąbrowa Tarnowska. Uprowadzony 19-latek był bity, raniony siekierą i przewożony w bagażniku swojego pojazdu. Sąd na wniosek prokuratury podjął decyzję o aresztowaniu podejrzanego

Porwanie

W czwartek, 06.10. br. , około godziny 8.30, jadący w kierunku Szczucina 19-latek z gminy Dąbrowa Tarnowska zabrał z przystanku autobusowego znanego mu 23-latka z gminy Szczucin, który zatrzymywał pojazdy na tzw. okazję. Po dotarciu do centrum miasta pasażer zmienił zdanie co do celu swojej podróży i „kazał” zawieźć się na teren województwa świętokrzyskiego. Kierowca nie chciał przystać na jego żądanie wiec pasażer zaczął uderzać go po głowie pięścią, wyciągnął przedmiot przypominający siekierę, którym zadał uderzenie w rękę 19-latka, a następnie przyłożył go do jego szyi, czym zmusił go do kierowania się w kierunku jednej z miejscowości gminy Pacanów. Po wjeździe na teren województwa świętokrzyskiego 23-latek siłą i groźbami zmusił 19-letniego kierowcę do wejścia do bagażnika pojazdu, a następnie wsiadł za kierownicę i przemieszczał się po terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Podczas postojów pokrzywdzony był jeszcze wielokrotnie bity i poniżany. W pewnym momencie pokrzywdzony, który znajdował się w bagażniku odczuł, że pojazd uczestniczył w kolizji drogowej (pojazd uderzył w barierki drogowe na terenie powiatu dąbrowskiego), po czym samochód ruszył dalej.Około południa sprawca zatrzymał się pojazdem na swojej posesji, otworzył bagażnik i wyciągnął porwanego. 19-latek wykorzystał okazję i uciekł do pobliskich zabudowań mieszkalnych, apelując o pomoc, a następnie powiadomił służby o całym zdarzeniu. Tymczasem porywacz ze wściekłości wyładował agresję i doszczętnie zniszczył samochód ofiary.

Obława

Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i komisariatu w Szczucinie. Rozpoczęło się poszukiwanie sprawcy uprowadzenia, który przewidując przyjazd Policji uciekł w pola uprawne kukurydzy. Dyżurny dąbrowskiej komendy zarządził obławę, natomiast dyżurny komendy wojewódzkiej do pomocy w tych działaniach skierował pluton alarmowy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i operatorów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie z dronem. W obławę zaangażowanych było w sumie ponad 50 funkcjonariuszy i pies tropiący. Mundurowi przeszukiwali pola uprawne, kompleksy leśne, a także okoliczne posesje. Około godz. 18.30 podczas drobiazgowej penetracji okolicznych zabudowań 23-latek został zlokalizowany i zatrzymany na strychu w stodole, gdzie dla kamuflażu ukrył się pod słomą.

Areszt

W sobotę, 08.10. br. , policjanci doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie 23-latek usłyszał zarzuty popełnienie przestępstwa w postaci zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, po uprzednim użyciu przemocy, zmuszenia do określonego zachowania, zniszczenia mienia, wymuszenia rozbójniczego oraz spowodowania u pokrzywdzonego średniego uszczerbku na zdrowiu.

Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej przychylił się do wniosku dąbrowskiej prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzanemu za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / mw)

Film Zatrzymanie mężczyzny i doprowadzenie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymanie mężczyzny i doprowadzenie (format mp4 - rozmiar 6.16 MB)