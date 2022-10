Delegacja polskiej Policji z wizytą Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Data publikacji 10.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Delegacja polskiej Policji na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Romanem Kusterem, złożyła wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyjazd ten odbył się w ramach wieloletniej współpracy z Uniwersytetem w New Haven w stanie Connecticut.

Ideą współpracy z amerykańskim ośrodkiem jest możliwość przyjrzenia się pracy wybranych jednostek policji amerykańskiej różnych szczebli oraz tamtejszego wymiaru sprawiedliwości i systemu penitencjarnego.

Tegoroczna, organizowana w dniach 28 września – 8 października 2022 roku wizyta delegacji polskiej Policji stanowiła kolejny etap na drodze zacieśniania więzi współpracy oraz realizację wspólnie przyjętej strategii rozwoju wzajemnych kontaktów. Oprócz wizyty na Uniwersytecie New Haven, polscy funkcjonariusze spotkali się z oficerami terenowego oddziału FBI w New Haven, a także przedstawicielami lokalnych struktur Policji w Nowym Jorku i miastach Madison, Branford, New Britain oraz Stamford. Złożyli także wizytę w wybranych lokalnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości i w zakładach penitencjarnych.

W programie wizyty nie zabrakło także miejsca na podkreślenie więzi z Polakami mieszkającymi na stałe w USA – jej wyrazem było uczestnictwo w Dorocznej Paradzie Polonii Amerykańskiej ku czci gen. Kazimierza Pułaskiego. W tym roku miała miejsce 85. parada, będąca zarazem wydarzeniem, gromadzącym w jednym miejscu największą liczbę Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych.

Oprócz Zastępcy szefa Polskiej Policji w wyjeździe do USA uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich Policji.

(BMWP KGP / mw)