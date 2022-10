Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy ma wpływ na bezpieczeństwo

Każdy mieszkaniec nie tylko naszego województwa, ale i całej Polski ma wpływ na bezpieczeństwo. Wystarczy tylko w internecie wyszukać aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznaczyć na niej miejsce potencjalnie zagrożone. Wprawdzie z roku na rok narzędzie to cieszy się coraz większą popularnością to policjanci nadal przypominają i zachęcają do korzystania. Dzięki temu w odpowiednim czasie ewentualny problem zostanie wyeliminowany.