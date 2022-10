Działali metodą „na kolec” - wypatrzył ich kryminalny po służbie Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności policjanta wydziału kryminalnego w czasie wolnym od służby, pokrzywdzona kobieta szybko odzyskała skradzione z samochodu rzeczy o wartości około 28 tysięcy złotych, po tym jak trzej mężczyźni przebili oponę w jej aucie, a gdy się zatrzymała, zabrali torebkę. Na miejscu przestępstwa zostali zatrzymani przez grodziskich funkcjonariuszy. Na wniosek prokuratury wobec całej trójki sąd zastosował tymczasowe areszty na 2 miesiące.

Policjant wydziału kryminalnego z grodziskiej komendy, który w czasie wolnym od służby pojechał na zakupy, zwrócił uwagę na podejrzane zachowanie trzech mężczyzn na jednym ze sklepowych parkingów. Czujny funkcjonariusz zauważył, że osoby te chodzą wokół stojącego tam pojazdu. Gdy kobieta kierująca autem wyjechała z terenu, pojechał za nią także samochód z obserwowanymi mężczyznami. Policjant także ruszył za nimi, informując jednocześnie o swoich podejrzeniach kolegów z wydziału.

Gdy tylko pojazdy zatrzymały się w pobliżu, a kobieta z telefonem przy uchu wysiadła i odeszła kilka kroków od swojego samochodu, do jej auta natychmiast podbiegł jeden z mężczyzn i zabrał leżącą tam torebkę. Reakcja krymianalnych była natychmiastowa. Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali zaskoczonego złodzieja i dwóch jego kompanów oraz zabezpieczyli skradzione rzeczy.

Podczas dalszych czynności okazało się, że w samochodzie pokrzywdzonej została wcześniej przecięta jedna z opon, co zmusiło ją do zatrzymania. Przy mężczyznach w wieku od 23 do 28 lat policjanci znaleźli nóż, który mógł służyć do uszkodzenia koła. Kobieta nie kryła radości ze skutecznych działań policjantów, dzięki którym tak szybko odzyskała swoje rzeczy o łącznej wartości około 28 tysięcy złotych.

Zgromadzone przez policjantów materiały, przekazane do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim, pozwoliły na przedstawienie trzem zatrzymanym obywatelom Gruzji zarzutów wspólnego dokonania uszkodzenia opony oraz kradzieży torebki z zawartością po uprzednim przebiciu koła. Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratury i aresztował zatrzymanych mężczyzn na okres dwóch miesięcy.

(KSP / mw)