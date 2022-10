Niechronieni pod czujnym okiem drogówki Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jesienna pogoda sprawia, że nie wszyscy kierowcy potrafią zachować się na drodze. To za sprawą zmiennych warunków, które niejednokrotnie powodują duże utrudnienia widoczności. Jak o tej porze radzą sobie kierowcy, rowerzyści i piesi sprawdzali policjanci krośnieńskiej drogówki podczas piątkowych działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Policjanci krośnieńskiej komendy prowadzili w piątek (7 października) działania „Niechronieni uczestniczy ruchu drogowego” podczas których szczególną uwagę zwracali na zachowanie kierowców, rowerzystów i pieszych, a także ich wzajemnej relacji podczas jesiennej aury. W trakcie działań funkcjonariusze kontrolowali prędkość w rejonie przejść dla pieszych, sprawdzali czy kierowcy zatrzymują się przed przejściem by przepuścić pieszego, a także czy stosują się do sygnalizacji świetlnej. Nadto obserwowali przestrzeganie przepisów przez pieszych zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim i czy swoim zachowaniem nie stwarzają zagrożenia na drodze. Kolejną grupą na którą policjanci zwracali uwagę byli rowerzyści, w szczególności kontroli poddawany był ich stan trzeźwości i wyposażenie roweru. O tej porze roku, gdzie poranne mgły, a także naprzemienny deszcz i słońce utrudniają widoczność ma to szczególne znaczenie. W takich warunkach nie trudno o wypadek. Dlatego apelujemy do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności, kierowców o zmniejszenie prędkości, a pieszych o przestrzeganie zasad obowiązujących podczas wchodzenia na przejście. Mimo pierwszeństwa jakie w takiej sytuacji ma pieszy, nie należy nigdy na nie wchodzić bez upewnienie się, że możemy to zrobić bezpiecznie. Bez względu na to z czyjej winy dojdzie do wypadku, to zawsze poszkodowanym będzie pieszy, którego nic nie chroni. To jego zdrowie, a nawet życie będzie zagrożone.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

