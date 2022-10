Policjant po służbie zatrzymał pijanego uczestnika wypadku drogowego Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze i wszędzie. Starszy sierżant Paweł Góra z rybnickiej komendy wracając do domu po zakończonej służbie, przejeżdżał obok wypadku drogowego i zatrzymał nietrzeźwego kierowcę bmw. 33-letni uczestnik zdarzenia próbował napić się alkoholu chwilę po zdarzeniu prawdopodobnie dlatego, by nie wyszło na jaw, że już wcześniej pił i jechał. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Starszy sierżant Paweł Góra na co dzień pełni służbę w referacie patrolowo-interwencyjnym w rybnickiej komendzie. Wracając do domu po zakończonej służbie, na skrzyżowaniu ulicy Świerklańskiej z Boguszowicką w Jankowicach, policjant przejeżdżał obok miejsca wypadku drogowego. Mundurowy powiadomił o zdarzeniu dyżurnego komendy i udzielił pomocy poszkodowanym. W międzyczasie stróż prawa zauważył mężczyznę, uczestnika wypadku, który stojąc obok auta, chciał się napić alkoholu. 33-letni kierowca bmw został obezwładniony i zatrzymany przez policjanta.

Jak ustalili mundurowi z rybnickiej drogówki, 33-latek wyjeżdżając z ulicy Boguszowickiej, wykonywał manewr skrętu w prawo, w ulicę Świerklańską i wówczas doszło do zderzenia z kierującą fiatem. Okazało się, że kierująca osobówką 19-letnia mieszkanka powiatu rybnickiego, wyprzedzała na skrzyżowaniu kierującego fordem. W efekcie doszło do zderzenia trzech pojazdów. Do szpitala została przewieziona 19-letnia mieszkanka Świerklan, która jechała fiatem. Badanie alkomatem wykazało, że 33-leni kierowca bmw miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Mężczyźnie pobrano krew do badań. Przyczyny i okoliczności tego wypadku ustalają rybniccy śledczy.

(KWP w Katowicach / mw)