Policyjni przewodnicy psów służbowych wracając ze szkolenia interweniowali przy wypadku drogowym Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Tomasz Stępień oraz asp. Marta Majcherek z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji wracali z seminarium szkoleniowego wraz ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi. Na trasie S5 na wysokości węzła Konarzewo znaleźli się zupełnie przypadkowo w miejscu wypadku drogowego, w którym doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych, a droga była całkowicie zblokowana. Na miejscu nie było jeszcze żadnych służb, dlatego policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Na początku października wrocławscy przewodnicy psów służbowych wracali ze szkolenia. Na wysokości węzła Konarzewo na trasie S5 policjanci natrafili na wypadek drogowy, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Okazało się, że jeden z kierujących odniósł poważne obrażenia i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili mężczyźnie odpowiedniej pomocy. Funkcjonariusze powiadomili służby, podając szczegóły zdarzenia oraz informacje o stanie osób poszkodowanych.

Dzięki odpowiedniej reakcji naszych policjantów fachowa pomoc przybyła na miejsce bardzo szybko. Pojawił się też śmigłowiec ratownictwa medycznego, który zabrał do szpitala poszkodowanego. Policjanci przypominają, że jeśli już znajdziemy się w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia drogowego, to do najważniejszych czynności, jakie powinniśmy wykonać, należy odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz wezwanie służb ratowniczych.

Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani przez prawo, żeby udzielić natychmiastowej pomocy osobom poszkodowanym. Zatrzymywanie się i robienie zdjęć na miejscu wypadku jest niebezpieczne, może utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej i nie jednokrotnie doprowadza do kolejnych zdarzeń drogowych.

(KWP we Wrocławiu / sc)