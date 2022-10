Podlascy policjanci z lądu i powietrza sprawdzali zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 160 podlaskich policjantów z lądu i powietrza sprawdzało jak zachowują się kierowcy na przejazdach kolejowych. Jednocześnie mundurowi promowali bezpieczne zachowania w rejonach przejazdów kolejowych. Policjanci ujawnili ponad 750 wykroczeń, z czego ponad 230 dotyczyło niestosowania się do znaku STOP.

Przejazdy kolejowe to miejsca, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Zdarzenia drogowe, do których na nich dochodzi najczęściej są tragiczne w skutkach. Dlatego, ponad 160 podlaskich policjantów kolejny raz sprawdzało, czy uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów i bezpiecznie przejeżdżają przez przejazd kolejowy. W trosce o ich bezpieczeństwo mundurowi reagowali na wszelkie nieprawidłowości. Wczoraj funkcjonariusze ujawnili 754 wykroczenia popełnione przez kierowców w rejonie przejazdów kolejowych, z czego aż 234 dotyczyło niestosowania się do znaku STOP.

Zachowania kierowców i pieszych policjanci z grupy Speed obserwowali również z powietrza. Oko kamery ich drona zarejestrowało wiele nieprawidłowości, w tym niestosowanie się do znaku STOP.

Przypominamy, że zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym, za:

naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone grozi mandat w wysokości 2000 złotych i 15 punktów,

naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały grozi mandat w wysokości 2000 złotych i 15 punktów,

naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy grozi mandat w wysokości 2000 złotych i 15 punktów,

niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „STOP” grozi mandat w wysokości 300 złotych i 8 punktów.

