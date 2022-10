Do aresztu trafił zatrzymany przez policjantów sprawca rozboju w aptece. Funkcjonariusze odzyskali w całości skradzione mienie Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali podejrzanego o dokonanie rozboju w aptece. Mundurowi odzyskali gotówkę, skradzione podczas napadu urządzenia i rower, a przestępca recydywista został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi kara do 18 lat pozbawienia wolności.

W piątkowe popołudnie bolesławieccy policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju na terenie gminy Osiecznica. Sprawca, po wejściu do apteki, zażądał wydania pieniędzy i zaatakował farmaceutkę. Szarpiąc i popychając kobietę dostał się do gotówki z utargu. Następnie zabrał dwa urządzenia do fakturowania i skanowania, a wychodząc z budynku ukradł rower.



Natychmiast na miejsce pojechali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, którzy na podstawie zebranych informacji i rysopisu sprawcy wytypowali osobę podejrzaną o dokonanie rozboju. Następnie zlokalizowali miejsce ukrycia się 30-latka i zatrzymali go.



Przy mężczyźnie zabezpieczone zostały pieniądze skradzione z apteki w kwocie ponad 2,5 tysiąca złotych, telefony do fakturowania i skanowania o wartości 4 tysięcy złotych oraz rower wyceniony na tysiąc złotych. Na miejscu działali również kryminalni z Bolesławca.



Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. 30-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego, był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Jako recydywiście za popełnione czyny grozi mu kara nawet 18 lat pozbawienia wolności.



asp. Aleksandra Pieprzycka



Źródło: KPP w Bolesławcu

asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska

tel. 600 266 990



