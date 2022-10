Poszukiwany z narkotykami podawał dane brata Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej patrolówki zatrzymali 28-latka, który posiadał narkotyki. Podczas kontroli drogowej próbował wprowadzić mundurowych w błąd, podając dane brata. Powód? Był poszukiwany do odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za kradzież rozbójniczą. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków i odpowie również za popełnione wykroczenie.

Policjanci z białostockiej patrolówki na osiedlu Zielone Wzgórza zatrzymali do kontroli opla. Już na początku interwencji funkcjonariusze w paczce papierosów pasażera znaleźli torebkę foliową z suszem, a w drzwiach samochodu - z białym proszkiem. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że jest to marihuana i amfetamina. Podczas kontroli mężczyzna próbował wprowadzić w błąd policjantów, podając dane brata. Szybko wyszło na jaw, jaki był tego powód. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 28-letni białostoczanin był poszukiwany do odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za kradzież rozbójniczą. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 28-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za który grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za wprowadzenie w błąd funkcjonariusza.

(KWP w Białymstoku / mw)

