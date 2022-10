Policjant w czasie wolnym od służby wyeliminował nietrzeźwego kierującego Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny nietrzeźwy został wyeliminowany z ruchu drogowego. Tym razem policjant będący po służbie zareagował na widok kierującego, który mógł stworzyć śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników na drodze. Sytuacja miała miejsce 9 września 2022 roku przed jednym ze sklepów w Przedborzu.

Właściwą i odpowiedzialna postawą wykazał się policjant z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku – mł. asp. Piotr Wilk. Na co dzień pełni on służbę w Zespole ds. Nieletnich i Patologii tutejszej jednostki. W niedzielne popołudnie, 9 września 2022 roku spędzał czas wolny wraz z rodziną. Jednak gdy zobaczył, że pod sklep spożywczy w Przedborzu podjeżdża citroen c4, a kierujący może być nietrzeźwy, nie zawahał się zareagować. Pierwsze podejrzenia policjanta wzbudził sposób, w jaki kierowca próbował zjechać z drogi na parking. Asp. Wilk zaobserwował, że mężczyzna idąc do sklepu chwieje się, a kiedy przeszedł obok niego wyczuł silną woń alkoholu. Gdy mężczyzna powrócił i miał zamiar odjechać policjant podszedł do auta i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Wezwany na miejsce patrol przebadał 32-letniego mieszkańca powiatu kieleckiego na zawartość alkoholu w organizmie. Okazało się, że ma on blisko 3 promile. W tym stanie miał zamiar jechać jeszcze do Częstochowy.

Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Za takie nieodpowiedzialne zachowanie grozi kara wysokiej grzywny, utrata uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz kara pozbawienia wolności do lat 2.

Policjanci apelują, aby w żaden sposób nie dawać przyzwolenia na uczestnictwo nietrzeźwych w ruchu drogowym. Nie bójmy się reagować, gdyż alkohol jest jedną z głównych przyczyn tragedii na drogach.

(KWP w Łodzi / sc)