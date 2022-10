Zareagował po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z toruńskiej drogówki, będąc na spacerze, zauważył auto jadące „wężykiem”. Funkcjonariusz wykorzystał moment, gdy kierowca na chwilę się zatrzymał i zabrał mu kluczyki. Okazało się, że 45-letni kierowca miał blisko półtora promila alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu do 2 lat więzienia.

W ubiegłą sobotę, 08.10.2022 r ., późnym popołudniem sierż. szt . Wojciech Pańka z toruńskiej drogówki, w czasie wolnym od służby, będąc na spacerze w okolicach jednego z bloków przy ul. Działowskiego zauważył kierowcę, który wsiadając do zaparkowanego samochodu zachwiał się i zatoczył. Po chwili auto ruszyło z miejsca, a następnie zatrzymało się. Policjant widząc to, podbiegł do osobowego volkswagena i odebrał kierowcy kluczyki. Od 45-latka była wyczuwalna wyraźna woń alkoholu. Mężczyzna przyznał się, że pił piwo przed jazdą.

Sierż. szt. Wojciech Pańka od razu powiadomił o tej sytuacji dyżurnego. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze i zbadali trzeźwość 45-latka. Okazało się, że mężczyzna ma blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wkrótce usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Teraz może mu grozić do 2 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / mw)