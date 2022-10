Policjant w dniu wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 12.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant Krzysztof Wieczorek udowodnił, że policjantem jest się cały czas. Wracając do domu w dniu wolnym od służby zauważył podejrzanie zachowującego się kierowcę VW Passata, który jak się okazało wsiadł za kierownicę samochodu mając 2 promila alkoholu w organizmie oraz nie posiadając uprawnień do kierowania. Policjant doskonale wiedział, że musi przerwać niebezpieczną jazdę nietrzeźwego kierującego więc błyskawicznie zareagował.

W niedzielne popołudnie (9.10.2022 r.) funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Oławie sierżant Krzysztof Wieczorek, znajdując się na ulicy Żeromskiego w Oławie zauważył mężczyznę, który chwiejnym krokiem szedł pomiędzy zaparkowanymi samochodami. Policjant, parkując swój pojazd zauważył, że widziany chwilę wcześniej pieszy rusza z parkingu samochodem próbując włączyć się do ruchu.

Policjant od razu przystąpił do działania i wyszedł na drogę, zmuszając kierującego do zatrzymania się. Gdy otworzył drzwi, wyczuł od znajdującego się w środku kierowcy silną woń alkoholu.

Mężczyzna mówił w sposób bełkotliwy, ale wykonywał polecenia policjanta. Sierżant Krzysztof Wieczorek o całym zdarzeniu powiadomił dyżurnego jednostki. Przybyli na miejsce oławscy policjanci sprawdzili nietrzeźwość kierowcy Volkswagena, jak się okazało, 44-letni mieszkaniec powiatu oławskiego miał w swoim organizmie 2 promile alkoholu. Ponadto mężczyzna wsiadł za kierownicę samochodu nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

44-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Zgodnie z Kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu m.in. kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Dolnośląscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja, służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie, czy mamy wolny dzień, reagujemy na łamanie prawa, porządku publicznego, ratujemy ludzkie życie – często z narażeniem własnego. Mimo licznych apeli, działań profilaktycznych niestety wciąż są osoby, które będąc pod wpływem alkoholu wsiadają za kierownicę samochodu.

Przypominamy, że nietrzeźwi kierujący są zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale także dla pozostałych użytkowników drogi — innych kierowców, rowerzystów czy osób pieszych.

(KWP we Wrocławiu / kp)