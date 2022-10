Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma już 6 lat – Lubuszanie chętnie z niej korzystają

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to platforma wymiany informacji, za pomocą której każdy obywatel w trosce o bezpieczeństwo ma możliwość dzielenia się informacjami o potencjalnych zagrożeniach z Policją. To interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi obszarami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. I to bez wychodzenia z domu. Od 6 lat z powodzeniem służy nie tylko Lubuszanom.