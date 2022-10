49-latek został oszukany "na amerykańską żołnierkę” Data publikacji 12.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla mieszkańca powiatu jarosławskiego znajomość nawiązana przez Internet zakończyła się utratą blisko 95 tys. zł. Mężczyzna był przekonany, że rozmawia z amerykańską żołnierką, której chciał pomóc w dotarciu do Polski. Kontakt się urwał, a 49-latek został z kredytem do spłacenia. Apelujemy o zachowanie ostrożności w relacjach nawiązywanych przez Internet.

Kilka dni temu do jarosławskiej jednostki zgłosił się 49-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego, oszukany przez kobietę, którą poznał za pośrednictwem portalu społecznościowego. Podawała się za żołnierza Stanów Zjednoczonych, aktualnie przebywającą w Syrii na misji pokojowej.

W toku prowadzonej korespondencji kobieta zdobyła zaufanie swojego rozmówcy, obiecała przyjazd do Polski i wspólne zamieszkanie, co wiązało się jednak z kosztami. Poprosiła mężczyznę o wyświadczenie przysługi i odbiór przesyłki, w której miały znajdować się dokumenty. Z relacji kobiety przesyłka została zatrzymana w Czechach i celem jej dalszego przekazania do Polski należało uregulować opłatę. Na ten cel 49-latek dokonał przelewu w kwocie około 20 tysięcy złotych, na wskazane przez kobietę konto. Kolejny przelew na kwotę 15 tys. złotych, mężczyzna wykonał na poczet opłacenia przylotu i opłacenia certyfikatu covidowego „żołnierki”.

W trakcie rzekomej podróży kobieta poinformowała swojego rozmówcę, że została zatrzymana w Turcji, dlatego też, aby została zwolniona z więzienia potrzebuje pieniędzy. Mężczyzna na ten cel zlecił przelewy w kwocie ponad 10 tysięcy dolarów. Ostatni przelew wykonał w wysokości 1500 dolarów, na podróż kobiety do Stanów Zjednoczonych. Kobieta oświadczyła, że posiada konto w banku, musi je odblokować, a następnie zwróci 49-latkowi wszystkie pieniądze.

Początkiem września, mężczyzna pokazał swojemu synowi zdjęcie biletu lotniczego, który otrzymał od „żołnierki”. Syn poinformował go, że bilet został przerobiony za pomocą programu graficznego i to wtedy 49-latek zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Gdy poinformował o tym kobietę, ta zablokowała swojego rozmówcę na wszystkich portalach i kontakt się urwał.

Mężczyzna przekazał kobiecie łącznie blisko 95 tysięcy złotych, zaciągając na ten cel pożyczki w banku.

Apelujemy o ostrożność w nawiązywaniu nowych znajomości w mediach społecznościowych, czy innych portalach w Internecie, zwłaszcza jeśli poznana osoba prosi nas o pieniądze. Oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania. Dlatego też tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ich ofiarą.

(KWP w Rzeszowie / kp)