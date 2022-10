Kolejny szczęśliwy finał poszukiwań grzybiarzy Data publikacji 12.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szydłowieccy policjanci odnaleźli dwoje grzybiarzy, którzy zgubili się w lesie. Mężczyzna i kobieta nie potrzebowali pomocy medycznej. Policjanci odwieźli grzybiarzy do miejsca, gdzie pozostawili swoje auto.

W poniedziałek, 10.10.2022 roku, o godz. 19.00 do dyżurnego szydłowieckiej Policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 67-latki i 76-latka z Radomia. Dyżurny natychmiast skierował patrole ruchu drogowego w rejon lasu, znajdującego się na pograniczu powiatu szydłowieckiego i koneckiego. Tam koneccy i szydłowieccy policjanci rozpoczęli poszukiwania grzybiarzy.

Dyżurny w tym czasie kontaktował się z małżeństwem telefonicznie, ale z uwagi na to, że było już ciemno zdezorientowani nie wiedzieli, w którą stronę mają iść, by opuścić las. Policjanci odnaleźli małżonków na leśnej drodze. Mimo kilku godzin spędzonych w lesie nie potrzebowali pomocy medycznej. Policjanci odwieźli grzybiarzy do miejsca, gdzie pozostawili swoje auto.

Bardzo często amatorzy grzybobrania pochłonięci zbieraniem runa leśnego tracą orientację w terenie i po jakimś czasie spostrzegają, że nie wiedzą zarówno, gdzie się znajdują oraz w jakim kierunku powinni iść. Każdego roku policjanci na terenie całej Polski otrzymują zgłoszenia o zagubieniu w lesie. Pomimo wysiłku funkcjonariuszy zaangażowanych w poszukiwania zagubionych, takowe odnajdują się często nawet po kilku dniach. Aby uniknąć tego typu sytuacji, pamiętajmy, by zachować ostrożność i rozsądek podczas wędrówek po lesie.

Przed wyprawą na grzybobranie pamiętajmy:

- do lasu starajmy się wybierać w większym gronie, starajmy się unikać wypraw w pojedynkę;

- przed wyjściem z domu powiedzmy bliskim, gdzie idziemy;

- zapamiętujmy charakterystyczne miejsca, aby bez problemu odnaleźć drogę powrotną, jeżeli jest taka możliwość zapiszmy np. nr drogi pożarowej;

- naładowany telefon komórkowy przyda się, gdy zagubimy się w lesie i będziemy potrzebowali pomocy, telefon komórkowy pomoże odczytać twoją lokalizację;

- jeżeli w grzybobraniu biorą udział dzieci lub osoby starsze, nie traćmy ich z zasięgu wzroku, wystarczy chwila i mogą się zgubić;

- nie zostawiajmy wartościowych rzeczy w samochodzie, którymi przyjechaliśmy do lasu, to łatwy łup dla złodziei, pamiętajmy, aby zamknąć okna i drzwi w samochodzie;

- przepisy zabraniają wjazdu do lasu samochodem, parkujmy tylko w wyznaczonych miejscach;

- stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu;

- część lasów przecinają drogi o dużym natężeniu ruchu, przechodząc przez jezdnię zachowajmy ostrożność, upewniając się czy nie nadjeżdża samochód;

- wybierając się na grzybobranie rowerem, zabezpieczmy go w odpowiedni sposób przed kradzieżą;

- w poszukiwaniu grzybów uważajmy na niebezpieczne przedmioty, w lasach nadal mnóstwo jest niewybuchów i niewypałów z okresu II wojny światowej, jeżeli znajdziemy taki przedmiot natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112, absolutnie nie dotykajmy ich, ciekawość może skończyć się dla nas tragicznie;

- gdy wybierasz się na dłużej do lasu, zabierz ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, wodę oraz coś do jedzenia;

- warto rozważyć zakup opaski z lokalizatorem GPS, której noszenie ułatwia odnalezienie osoby. W takie urządzenie warto wyposażyć przezde wszystkim osoby starsze, wtedy, w razie potrzeby, można sprawdzić, gdzie dana osoba się znajduje. To szczególnie ważne jeśli mamy pod opieką osobę starszą, cierpiącą na zaburzenia pamięci.

W przypadku, gdy osoba zgubi się, odłączy od grupy i pozostaje w lesie dłuższy czas powinna skontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112 i poinformować, w miarę możliwości, gdzie się znajduje - należy szukać granitowego słupka granicznego (numer wskazany na słupku pozwoli na szybkie ustalenie, gdzie zaginiony się znajduje). Jeżeli zaginiony odnajdzie drogę na własną rękę powinien niezwłocznie powiadomić Policję, że już nie potrzebuje pomocy.

(KWP w Radomiu / mw)