Uratowany tczewianin na terenie Niemiec Data publikacji 12.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji i profesjonalnemu działaniu tczewskiej służby dyżurnej został uratowany 38-letni tczewianin przebywający na terenie Niemiec. Mężczyzna zadzwonił do jednostki Policji w Tczewie i powiedział, że chce popełnić samobójstwo. Po odebraniu takiego zgłoszenia rozpoczyna się gra o ludzkie życie, w której czas nie jest sprzymierzeńcem. Oficerowie dyżurni do czasu przyjazdu niemieckich służb do miejsca pobytu mężczyzny utrzymywali z nim kontakt i odwodzili go od targnięcia się na swoje życie.

W niedzielę, 9 października 2022 roku zastępca oficera dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Tczewie odebrał telefon od mężczyzny, który oświadczył, że przebywa na terenie Niemiec i chce popełnić samobójstwo. Po odebraniu tego typu zgłoszenia liczy się czas i doskonale wiedzą o tym oficerowie dyżurni, którzy każdego dnia pracują pod presją czasu. Zajmowane przez nich stanowisko wymaga podejmowania błyskawicznych i właściwych decyzji. Tu nie ma loterii i każda reakcja musi być właściwa.

Po odebraniu takiego zgłoszenia rozpoczyna się gra o ludzkie życie, w której czas nie jest sprzymierzeńcem. Zastępca dyżurnego podczas rozmowy ustalił wiele istotnych informacji, a w tym czasie oficer dyżurny błyskawicznie powiadomił Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji w komendzie głównej. Wszystkie zdobyte informacje, w tym miejsce pobytu mężczyzny oraz miejsce zamieszkania jego żony szybko dotarły do niemieckiej policji. Zastępca dyżurnego ustalił, również numer telefonu do znajomego 38-latka, który mieszkał w pobliżu i polecił mu udać się do kolegi, aby mu pomóc. Oficerowie dyżurni do momentu przyjazdu służb niemieckich utrzymywali kontakt z dzwoniącym tczewianinem i odwodzili go od targnięcia się na swoje życie. Jeden z niemieckich funkcjonariuszy przekazał tczewskim oficerom dyżurnym, że służby są już na miejscu i przejmują działania.

Dzięki błyskawicznej reakcji oraz profesjonalnemu działaniu asp. szt. Sławomira Piórek oraz asp. szt. Waldemara Garsztka z tczewskiej komendy mężczyźnie szybko udzielono pomocy.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP w Gdańsku / sc)