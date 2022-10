Ustalony sprawca oszustw metodą "na Blik-a" Data publikacji 12.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka ustaliła sprawcę oszustw, który działał metodą "na BLIK-a". Jest nim bełchatowianin, który w chwili popełnienia czynu miał 16 lat. Młody mężczyzna, korzystając z aplikacji sprzedażowej wprowadzał w błąd osoby co do sprzedaży markowych kurtek. Pieniądze za towar wypłacał z bankomatu przy wykorzystaniu kodu blik, jaki uzyskiwał od pokrzywdzonych. Za ten czyn odpowie jako osoba nieletnia. Oceną jego zachowania zajmie się sąd.

W listopadzie i grudniu 2021 roku do bełchatowskiej policji wpłynęły trzy zawiadomienia o oszustwach metodą "na BLIK-a". Pokrzywdzeni to osoby z terenu ościennych województw. W każdym przypadku metoda działania sprawcy była identyczna. Przestępca pod pozorem sprzedaży kurtki markowej firmy, którą wystawił do rzekomej sprzedaży za pośrednictwem aplikacji internetowej, telefonicznie uzyskiwał od pokrzywdzonych kod Blik. W ten sposób z bankomatu wypłacał z kont pokrzywdzonych pieniądze za sprzedaż towaru, który nigdy nie dotarł do zainteresowanej osoby. Po wypłacie gotówki nie było już kontaktu z oszustem. Okazało się, że sprawca za każdym razem wypłacał pieniądze w tym samym bankomacie w Bełchatowie. Policjanci pracujący nad sprawą, analizując zapis monitoringu zamontowanego przy urządzeniu odnaleźli nagrania, które zarejestrowały wizerunek i zachowanie sprawcy. To młody mężczyzna z zasłoniętą twarzą, który najpierw sprawdzał telefon, a później wypłacał pieniądze. Łączne straty, które powstały przez przestępcze działanie oszusta metodą "na „BLIK-a” to 900 złotych. Przełom nastąpił we wrześniu 2022 roku, kiedy to policjantka zajmująca się przestępczością nieletnich, wykonując czynności w innej sprawie, odkryła, że poszukiwanym oszustem może być 17-latek. Teraz oceną jego zachowania zajmie się sąd. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują — nie udostępniaj osobom obcym kodu BLIK. Jeśli jednak decydujesz się na jego udostępnienie, upewnij się, że nie masz do czynienia z oszustem!! W mediach mówi się bardzo dużo o oszustwach podczas zakupów i sprzedaży w sieci. Aplikacje ogłoszeniowe ostrzegają przed oszustami, ale użytkownicy niestety to lekceważą. Nadal wiele osób pada ofiarami oszustów, bo nie zachowali ostrożności podczas sprzedaży w sieci i stracili swoje oszczędności. Jeśli korzystamy z aplikacji sprzedażowej, zapoznajmy się regulaminem jej korzystania. Są tam zapisane zasady kupna i sprzedaży. W aplikacji sprzedażowej Vinted w zakładce „Centrum Pomocy” są szeroko opisane ostrzeżenia, w jaki sposób działają oszuści, na przykład:

„Jak rozpoznać próby phishingu i spoofingu

W trosce o bezpieczeństwo twoich danych przypominamy, że oszuści mogą próbować je wyłudzać poprzez:

Wiadomości na portalach sprzedażowych

SMS-y

Wiadomości e-mail

Rozmowy telefoniczne

Wiadomości, które na pierwszy rzut oka wydają się pochodzić z oficjalnego źródła, w rzeczywistości mogą się okazać próbą wyłudzenia twojej tożsamości lub danych kont online.

Nadawcy takich wiadomości mogą podszywać się pod:

Pracowników portali sprzedażowych (np. członków naszego zespołu wsparcia)

Pracowników jednej ze współpracujących z nami firm kurierskich

Pracowników jednego z naszych dostawców płatności

Kupujących zainteresowanych twoim ogłoszeniem

Osoby związane z dowolnymi innymi usługami, z których możesz korzystać za pośrednictwem portali sprzedażowych

Ważne

Oszuści zwykle proszą o twoje dane kontaktowe, dane osobiste lub dane do logowania. Wiadomości phishingowe mogą zawierać linki do złośliwych stron lub posiadać zainfekowane załączniki.

Nie otwieraj podejrzanych linków i załączników i nie spełniaj żadnych próśb zawartych w takich wiadomościach. Zgłoś nam wszelkie podejrzane zachowania.”



Gdy dojdzie do oszustwa:

Należy zachować wszystkie dokumenty związane z transakcją tj. całą korespondencję z kupujący/sprzedającym, zapisy rozmów oraz potwierdzenie wykonania przelewu w przypadku zakupów.

Należy zgłosić się wraz z powyższymi dokumentami do najbliższej jednostki Policji.

Gdy doszło do oszustwa na aukcji internetowej, należy skompletować następujące dane:

datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną kwotę, nick sprawcy, sposób kontaktu ze sprzedającym - jego e-mail, nr telefonu, adres, sposób dokonania zapłaty - przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.