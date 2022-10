Pobili i odgryźli ucho Data publikacji 12.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 39 i 46 lat, którzy w Tuszynie najpierw pobili 33-latka, a jeden z nich odgryzł mu część ucha. 39-latek próbował dodatkowo przekupić policjantów. Obaj agresorzy usłyszeli już zarzuty pobicia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu za co grozi im kara do 5 lat więzienia. Młodszy z nich odpowie również za próbę wręczenia funkcjonariuszom łapówki co zagrożone jest karą do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

8 października 2022 roku tuż po godzinie 21.00 policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w Tuszynie, gdzie miało dojść do pobicia. Kiedy policjanci zjawili się na miejscu ustalili, że do pomieszczenia kuchennego, w którym przebywała para znajomych wtargnęło dwóch mężczyzn w wieku 39 i 46 lat. Między mężczyznami doszło do nieporozumienia. Dwóch kompanów zaczęło bić 33-letniego mieszkańca Tuszyna po czym jeden z nich odgryzł część jego ucha. Agresorzy szybko uciekli. Na miejscu zjawili się policjanci i ratownicy medyczni. Natychmiast zaczęły się poszukiwania agresorów. Współpraca i działania prowadzone przez policjantów z powiatu łódzkiego wschodniego doprowadziły ich do Łodzi. W jednym z mieszkań wieżowca ukrywali się dwaj agresorzy - mieszkańcy Tuszyna. Zostali natychmiast zatrzymani. Podczas przeprowadzanych czynności 39-latek proponował funkcjonariuszom wręczenie łapówki w wysokości 2 500 dolarów w zamian za ,,puszczenie ich wolno”. Obaj usłyszeli już prokuratorskie zarzuty pobicia oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Młodszy z kompanów odpowie również za próbę wręczenia funkcjonariuszom łapówki co zagrożone jest karą do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec nich 3 miesięczny areszt. Śledztwo prowadzi piotrkowska prokuratura.

(KWP w Łodzi / mw)