Policjanci odnaleźli zaginionego grzybiarza Data publikacji 12.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 67-letniego turysty z Warszawy, który wyszedł na grzyby i stracił orientację w terenie. Mężczyznę szukali policjanci z Suwałk i Augustowa. Już po niespełna 2 godzinach od zgłoszenia mundurowi odnaleźli mężczyznę w lesie w powiecie augustowskim, blisko 15 kilometrów od miejsca, z którego wyszedł. Senior trafił pod opiekę bliskich.

Suwalscy policjanci we wtorek, 11 października 2022 roku po godzinie 20.00, otrzymali informację o zaginięciu 67-latka, który wybrał się na grzyby. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna po południu wyjechał z Płociczna Tartak rowerem do lasu i do tej pory nie wrócił. Turysta z Warszawy jeszcze przed rozładowaniem telefonu zadzwonił do żony z informacją, że stracił orientację w terenie i nie jest w stanie wrócić do miejsca, gdzie nocował. Dodatkowo twierdził, że źle się czuje i jest mu słabo. Podał również numer leśnego słupka, który mógł pomóc w jego odnalezieniu. Akcję poszukiwawczą mundurowi rozpoczęli natychmiast po zgłoszeniu. Zaginionego szukali policjanci z Suwałk i Augustowa wspomagani przez przewodnika z psem oraz strażaków. Już po niespełna 2 godzinach od zgłoszenia zaginiony mieszkaniec Warszawy został odnaleziony przez augustowskich policjantów na leśnej drodze w okolicy miejscowości Walne. Było to około 15 kilometrów od miejsca, w którym rozpoczął grzybobranie. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało i senior trafił pod opiekę bliskich.

Policjanci apelują, aby wybierając się na grzyby pamiętać o kilku zasad:

Przed wyjściem należy poinformować bliskich o wyprawie do lasu oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać.

Określić kiedy zamierzamy wrócić.

Do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób, w przypadku, gdy jedna z nich się zgubi w lesie należy o tym fakcie powiadomić najbliższą jednostkę Policji, by rozpocząć akcję poszukiwawczą jak najszybciej.

Należy zabrać ze sobą do lasu telefon komórkowy z naładowaną baterią.

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, tak aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy.

Nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu oraz podczas złej pogody.

(KWP w Białymstoku / sc)