Policjanci po służbie ratowali uczestniczkę wypadku drogowego Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku w Puszczy Mariańskiej oraz posterunku w Wiskitkach będąc świadkami wypadku drogowego natychmiast podjęli działania ratownicze i udzielili pomocy kobiecie uczestniczącej w zdarzeniu.

Na początku miesiąca w Walerianach (gmina Puszcza Mariańska) doszło do wypadku. Wracający po służbie starszy sierżant Damian Stegienko oraz starszy posterunkowy Sebastian Świątek zauważyli, że jadący z przeciwka samochód wjechał do rowu. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. Zachowując wszelkie środki ostrożności zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podjęli czynności ratownicze oraz zawiadomili służby. Do czasu przekazania kobiety karetce pogotowia policjanci monitorowali funkcje życiowe poszkodowanej.

Kilka dni wcześniej jeden z policjantów brał udział w szkoleniu „Skuteczni w działaniu — współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, w czasie którego policjanci podnosili swoje umiejętności z udzielania pomocy przedmedycznej.