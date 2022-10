Trzy areszty za kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów z dwóch garnizonów przyczyniły się do zatrzymania mężczyzn, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się oszustwami metodą „na policjanta”. Dwaj mieszkańcy Zabrza w wieku 20 i 21 lat już usłyszeli zarzuty udziału w grupie, a 42-latek – kierowania nią. Sąd na wniosek prokuratora nadzorującego sprawę tymczasowo aresztował zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z kryminalnymi z jędrzejowskiej komendy od dłuższego czasu prowadzili śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach. Sprawa dotyczyła grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem oszustw metodą „na policjanta”. W lipcu br. funkcjonariusze na podstawie własnych ustaleń dotarli do sprawców odpowiedzialnych za dokonanie jednego z przestępstw na szkodę mieszkanki powiatu jędrzejowskiego, która za namową fałszywego policjanta przekazała swoje oszczędności w kwocie 46000 złotych. W sprawie zatrzymano wówczas trzech mężczyzn – mieszkańców Zabrza, pełniących w grupie role tzw. odbieraków i kurierów. Byli oni odpowiedzialni za odbieranie pieniędzy od oszukiwanych seniorów i przepływ gotówki między członkami grupy. W toku dalszych czynności ustalono, że za organizacją procederu stoją kolejni sprawcy, a zebrany materiał procesowy pozwolił na wydanie postanowień o ich zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do Prokuratora Okręgowego w Kielcach.

5 października 2022 r. kryminalni z Jędrzejowa i Kielc, wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przystąpili do realizacji czynności procesowych na terenie Zabrza. Biorąc pod uwagę, że grupa przestępcza działała w sposób ściśle zorganizowany, a ustalenia wskazywały, że jej członkowie są niebezpieczni, do działań zaangażowani zostali policjanci z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Kielc oraz Katowic wspierani przez Oddział Prewencji Policji KWP w Katowicach.

W wyniku przeszukania kilku lokali mieszkalnych zabezpieczono m.in. pieniądze i biżuterię, które mogą pochodzić z przestępczego procederu, a także telefony komórkowe służące do dokonywania oszustw. Zabezpieczono także dwa pojazdy osobowe, co do których istnieje podejrzenie, że zostały nabyte ze środków pochodzących z przestępczej działalności. W trakcie działań zatrzymano: 42-latka, podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnianie przestępstw metodą „na policjanta” oraz pranie brudnych pieniędzy; 21 i 20-latka podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także 22-latka, który w trakcie zatrzymania posiadał marihuanę. Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował wobec trzech podejrzanych o udział i kierowanie grupą środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec 22-latka za posiadanie narkotyków zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz poręczenia majątkowego.

Funkcjonariusze nie wykluczają jednak kolejnych zarzutów. Trwają bowiem dalsze czynności procesowe, zmierzające do ustalenia związku zatrzymanych z innymi podobnymi zdarzeniami, jakie miały miejsce na terenie całego kraju.

(KWP w Kielcach / kp)

