Srebrny medalista z katowickiej "czwórki" Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komisariatu Policji IV w Katowicach zdobył srebrny medal w ogólnopolskim turnieju Brazylijskiego Jiu Jitsu OAK JiuJitsu Challenge. Policjant potwierdził swoją sprawność nie tylko na tle zawodowym, ale również sportowym. Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów!

St. post. Łukasz Banach z Komisariatu Policji IV w Katowicach zajął drugie miejsce, zdobywając srebrny medal w ogólnopolskim turnieju Brazylijskiego Jiu Jitsu OAK JiuJitsu Challenge. Zawody pierwszy raz zostały zorganizowane w Dąbrowie Górniczej, gdzie przyjechali zawodnicy z Polski, Czech i Brazylii. Funkcjonariusz startował w kategorii wagowej -88,3 kg białe pasy adult. Był to turniej na zasadach IBJJF, w GI (w kimonach). W pierwszej walce ćwierćfinałowej zmierzył się z zawodnikiem z klubu Akademia Gorila Ruda Śląska i wygrał walkę przez poddanie (bread cutter choke). Policjant awansował do półfinału, gdzie zmierzył się z zawodnikiem z Rio Grappling Club Wrocław i wygrał walkę na punkty 2:0, awansując do finału. Po zaciętej walce ostatecznie st.post. Łukasz Banach zdobył srebrny medal stając na drugim stopniu podium.

Serdecznie gratulujemy!