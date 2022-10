Policjanci zlikwidowali wytwórnię fałszywych dokumentów Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 4 osoby podejrzane m.in. o fałszerstwo i wyłudzenia ubezpieczeń na kwotę ponad miliona złotych. Kryminalni zlikwidowali też punkt w Sosnowcu, w którym podrabiane były dokumenty i zabezpieczyli przedmioty używane do ich fałszowania. Mężczyznom grozi nawet 10 lat więzienia.

Wydział Kryminalny prowadzi wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie dotyczące przestępstw przeciwko mieniu, do których dochodziło w latach 2017-2018. Kryminalni pracujący nad sprawą zgromadzili mocny materiał dowodowy, który dał podstawę do zatrzymania czterech osób. Na początku tygodnia w ręce policjantów wpadło czterech mężczyzn w wieku od 29 do 50 lat. To mieszkańcy województwa śląskiego, którzy odpowiedzą za podrabianie dokumentów, oszustwa, wyłudzenia odszkodowań, kradzieże oraz składanie fałszywych zeznań w trakcie postępowań karnych.

Zatrzymani zakładali spółkę, a następnie brali w leasing samochody, które podpalali lub pozorowali kradzież po to, by ubezpieczalnie wypłacały im odszkodowania. Jak szacują śledczy, wyłudzili w ten sposób ponad milion złotych. Mężczyźni odpowiedzą też za zaciągnięcie kredytu na 20 tysięcy złotych, do zdobycia którego jeden z nich posłużył się w banku podrobionym dowodem osobistym i zaświadczeniem o zarobkach.

Ponadto policjanci namierzyli i zlikwidowali ośrodek fałszerski w Sosnowcu, w którym mężczyźni podrabiali dokumenty. Kryminalni wraz z policyjnymi specjalistami z laboratorium kryminalistycznego znaleźli tam przedmioty służące do ich fałszowania. Zabezpieczyli matryce pieczęci, siatki do sitodruków, folie opalizujące, karty polimerowe, klisze, farby UV oraz fragmenty przywłaszczonych dowodów osobistych.

Mężczyznom przedstawiono w sumie 19 zarzutów, a prokurator objął zatrzymanych policyjnym dozorem i zastosował poręczenia majątkowe w wysokości od 10 do 25 tysięcy złotych. Każdemu z nich grozi nawet 10 lat więzienia.

