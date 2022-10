Policyjna eskorta w trosce o życie dziecka Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze słubickiej drogówki po raz kolejny udowadniają, że hasło „Chronimy i Pomagamy” ma wielowymiarowe znaczenie. W trakcie pełnienia służby tym razem to ich zatrzymał kierujący samochodem osobowym marki Skoda, z którego wybiegł roztrzęsiony mężczyzna prosząc o pilotaż do szpitala, ponieważ jego córeczka pilnie potrzebuje pomocy medycznej. Bez zastanowienia mundurowi zapewnili szybki i bezpieczny przejazd do celu.

Służba w Policji jest często nieprzewidywalna, wymaga od policjanta podejmowania szybkich i słusznych decyzji. Jednak w sytuacji gdzie na szali stoi czyjeś życie i zdrowie działamy intuicyjnie, jednak nasze działania zawsze skierowane są na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

W poniedziałek, 10 października 2022 roku kiedy spanikowany mężczyzna podbiegł do funkcjonariuszy pokazując na tylnym siedzeniu pojazdu swoją córeczkę, która wraz z mlekiem wypiła środek służący do odkamieniania czajnika policjanci bez chwili zawahania używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych przystąpili do pilotażu zapewniając bezpieczny i szybki dojazd do Szpitala w Słubicach, gdzie czekała pomoc medyczna. W takich przypadkach liczy się każda chwila, gdyż spożyte środki chemiczne mogą zagrażać życiu i zdrowiu.

Dziewczynka wraz z tatą na szczęście do Szpitala dotarła na czas i jej zdrowiu już nic nie zagraża.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)