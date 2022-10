Ostrzelał okna sąsiadów Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II zatrzymali 71-latka, który odpowiada za ostrzelanie z broni pneumatycznej okien w bloku położonym dzielnicy Wawel. Mężczyzna uszkodził szyby w przynajmniej dwóch mieszkaniach. Trwa ustalanie liczby osób pokrzywdzonych, wysokości strat i wszystkich okoliczności zdarzenia.

Policjanci z Komisariatu Policji II zostali poinformowani, że dokonano zniszczenia szyb w oknie balkonowym jednego z mieszkań w dzielnicy Wawel. Kiedy śledczy pojechali na miejsce, okazało się, że uszkodzenia powstały prawdopodobnie w wyniku uderzenia przez śrut wystrzelony z broni pneumatycznej. Usytuowanie przestrzelin i inne okoliczności wskazywały, że strzały oddano prawdopodobnie z mieszkania położonego naprzeciwko. Policjanci natychmiast postanowili to sprawdzić. Okazało się, że mieli rację. W mieszkaniu, do którego weszli zastali zaskoczonego 71-latka, który nie zdążył ukryć leżącej na stole broni pneumatycznej. Mężczyznę zatrzymano. W jego mieszkaniu znaleziono jeszcze jedną sztukę broni pneumatycznej, naboje do niej oraz śrut.

Przesłuchiwany później 71-latek nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego ostrzelał okna sąsiadów. Podczas dalszych czynności okazało się, że uszkodził okna przynajmniej w dwóch mieszkaniach. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Obecnie trwa ustalanie liczby osób pokrzywdzonych, wysokości strat i szczegółowych okoliczności zdarzenia. Mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / sc)