Ukradli szklaną skarbonkę z datkami na leczenie chorych dzieci. Skradzione pieniądze wydali na alkohol i papierosy

Bez jakichkolwiek skrupułów ukradli szklaną skarbonkę, do której zbierane były datki na chore dzieci. Nie uszło im to płazem. Szybko zostali ustaleni i zatrzymani przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu płockiej komendy. 39-latek i jego wspólnik usłyszeli zarzuty zagrożone karą do 5 lat więzienia.