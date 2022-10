W Lubinie kierowca osobówki potrącił pieszego na pasach. Policjanci apelują o ostrożność! Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak wstępnie ustalili lubińscy policjanci ruchu drogowego, pieszy znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych, kiedy najechał na niego kierujący samochodem osobowym. 42-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Na szczęście nie doznał poważnych obrażeń i po badaniach wrócił do domu. Apelujemy o ostrożność na drodze. Kierowco, przed przejściem dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność - ZWOLNIJ!

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 6. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, że 42-letni mężczyzna przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, od strony ogrodów działkowych w kierunku ulicy Legnickiej. Kierowca samochodu osobowego marki Skoda nie ustąpił mu pierwszeństwa, w wyniku czego doszło do potrącenia. Pieszy został przewieziony do szpitala. Na szczęście obrażenia nie zagrażały jego życiu i zdrowiu. Po badaniach diagnostycznych wrócił do domu.

65-letni kierowca skody był trzeźwy. Policjanci za spowodowanie kolizji drogowej nałożyli na niego mandat karny w wysokości 1500 złotych i 15 punktów karnych. Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że nie zauważył pieszego.

Piesi stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Do większości zdarzeń z ich udziałem dochodzi niestety na przejściach dla pieszych. Aby ograniczyć ilość niebezpiecznych sytuacji drogowych, warto zaopatrzyć się w elementy odblaskowe. Będziemy wtedy bardziej widoczni dla kierujących pojazdami, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, kiedy warunki pogodowe, w tym widoczność, bardzo szybko się zmieniają i szybciej może dojść do tragedii.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

(KWP we Wrocławiu / mw)