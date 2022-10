Jechał bez uprawnień i pod wpływem amfetaminy. Miał przy sobie kokainę, a w mieszkaniu ponad 6 kilogramów różnych narkotyków Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną niedzielę kartuscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd pomimo braku uprawnień oraz będąc pod wpływem narkotyków. Ponadto miał on przy sobie kokainę. W czasie pracy kryminalnych nad sprawą okazało się, że zatrzymany mężczyzna uczestniczył w obrocie narkotykami. W domu 42-latka mundurowi zabezpieczyli ponad 6 kilogramów różnego rodzaju substancji psychotropowych, które zostały zabezpieczone i przekazane do badań przez biegłego specjalistę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Kilka dni temu w Somoninie kartuscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej vw, którym podróżował 42-letni mężczyzna. Podczas czynności okazało się, że kierowca samochodu nie posiada uprawnień do kierowania. Ponadto miał on przy sobie kokainę. Mundurowi sprawdzili trzeźwość 42-latka oraz zbadali go narkotestem. Badanie wykazało, że mężczyzna jest pod wpływem amfetaminy. Funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego kierowcę vw i przewieźli go do kartuskiej komendy. W poniedziałek kryminalni wraz z policjantem z psem tropiącym pojechali do miejsca zamieszkania 42-latka. W jego domu mundurowi znaleźli różnego rodzaju substancje psychotropowe m.in. amfetaminę, marihuanę i haszysz. Dodatkowo mundurowi w miejscu zamieszkania 42-latka zabezpieczyli wagi elektroniczne, woreczki strunowe, wywieszone i suszące się rośliny konopi indyjskiej oraz gotówkę w wysokości około 16 tys. złotych. Na miejscu funkcjonariusze sporządzili oględziny oraz dokumentację fotograficzną. Narkotyki zostały zabezpieczone do badań przez biegłego specjalistę, który na ten moment określił, że zabezpieczona ilość narkotyków to ponad 6 kilogramów, z których można uzyskać prawie 72 tysiące porcji. Niewykluczone, że ilość znacznie się zwiększy, ponieważ kolejne zabezpieczone substancje są poddawane ekspertyzie przez biegłego. Podczas pracy nad sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna uczestniczył w obrocie znaczną ilością narkotyków. Został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.

Prokurator Rejonowy z Kartuz wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec 42-latka środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii za przestępstwo uczestnictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi kara od 2 do 12 lat.