Stypendia dla podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 14 kolejnych młodych podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami otrzymało dziś z rąk Pary Prezydenckiej dyplomy stypendialne zapewniające długofalowe wsparcie. To dzieci funkcjonariuszy służb publicznych i żołnierzy poległych bądź ciężko rannych na służbie. Wśród dzieci na dzisiejszej uroczystości obecni byli 5-letni Jakub i 10-letni Nikodem - synowie policjantów, którzy zginęli na służbie.

Dzisiaj, 13.10. 2022 roku w Pałacu Belwederskim odbyła się uroczysta gala, podczas której do grona podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami przyjętych zostało 14 dzieci, których tata albo mama zginęli bądź zostali ciężko ranni na służbie. W trakcie spotkania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser – Duda wręczyli dyplomy stypendialne dzieciom, które dołączyły do grona podopiecznych Fundacji.

Wśród nowych podopiecznych Fundacji jest dwoje dzieci funkcjonariuszy Polskiej Policji: 5-letni Jakub, syn policjanta, który zginął na służbie wyniku zderzenia samochodu z pociągiem i 10-letni Nikodem, syn policjanta, który zginął na służbie w wypadku samochodowym.

Podczas uroczystości po raz pierwszy pożegnano również młodzież wychodzącą spod opieki Fundacji Dorastaj z Nami, a wśród nich dwoje młodych ludzi: 25-letniego Pawła i 24-letnią Zuzannę, dzieci poległych na służbie policyjnych Bohaterów.

Z ramienia Polskiej Policji w tej uroczystej i wzruszającej gali udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Niezmiernie ważna była również obecność na gali członków rodzin tych, którzy polegli lub zostali poszkodowani na służbie.

W 2017 r. Fundacja Dorastaj z Nami zainicjowała pozyskiwanie środków finansowych na „Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów”. Program co roku jest realizowany pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Program stypendialny oznacza wieloletnie wsparcie, dostosowane do potrzeb dzieci, aż do momentu osiągnięcia przez nie samodzielności. Dzięki pomocy fundacji i jej darczyńców młodzi będą mogli zdobywać wiedzę, wykształcenie i rozwijać swoje zainteresowania. Otrzymają regularną pomoc psychologiczną, edukacyjną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Fundacja Dorastaj z Nami jest organizacją pozarządową, która od ponad 12 lat pomaga dzieciom żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych, którzy polegli, zginęli, zmarli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby w misjach poza granicami państwa oraz w czasie wykonywania obowiązków służbowych w kraju. Od 2020 r. Fundacja objęła pomocą także dzieci i rodziny zmarłych pracowników służby zdrowia, którzy walczyli z pandemią COVID-19.

Od początku istnienia opieką Fundacji Dorastaj z Nami objętych zostało niemal 300 dzieci. Obecnie pod opieką Fundacji znajduje się 43 dzieci poległych policjantów.

Gratulujemy "wielkiego serca" i dziękujemy członkom Fundacji i wszystkim tym, którzy włączają się w tę pomoc.

(mw BKS KGP/ foto: Prezydent.pl)