Kolejny raz wrocławscy policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i czasie – na ich oczach mężczyzna przewrócił się i potrzebował pomocy Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiego oddziału prewencji podczas patrolu w okolicy portu lotniczego zauważyli mężczyznę, który przewrócił się. Upadek nie był wynikiem potknięcia, a widoczne u leżącego drgawki wskazywały, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Funkcjonariusze, przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, błyskawicznie zareagowali wiedząc, jak należy działać. Z leżącym na ziemi mężczyzną nie było kontaktu, a drgawki nie ustępowały. Po chwili do działań dołączyli ratownicy.

Policjanci z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu każdego dnia dysponowani są do pełnienia służby w różnych rejonach naszego województwa i miasta. Wczoraj, 12.10.2022 roku, jeden z dwuosobowych patroli został skierowany do realizacji zadań na obszarze Wrocław-Fabryczna. Rejon obejmował również port lotniczy i to właśnie tam policjanci byli świadkami bardzo niebezpiecznej sytuacji, bowiem jeden z pasażerów znajdujący się na płycie terminala w pewnym momencie przewrócił się. Jak zdążyli zauważyć policjanci, nie był to efekt potknięcia czy też nieostrożności, a poważne kłopoty zdrowotne. Funkcjonariusze natychmiast podbiegli do leżącego mężczyzny i zauważyli, że ma drgawki i nie było z nim kontaktu.

Mundurowi doskonale wiedzieli jak postąpić w takiej sytuacji, dlatego bez wahania udzielili mężczyźnie pomocy. Po chwili na miejscu pojawili się strażnicy graniczni i lotniskowy zespół medyczny. Kiedy drgawki ustały policjanci pomogli przetransportować 30-letniego mężczyznę do ambulatorium, gdzie pod okiem medyków nabierał sił.

Podobna sytuacja może przydarzyć się każdemu - warto wiedzieć jak udzielić pomocy drugiej osobie, czasem wystarczy szybkie zaalarmowanie służb ratunkowych, aby pomoc przyszła na czas.

(KWP we Wrocławiu / mw)